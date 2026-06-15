広島マツダなどをグループに持つヒロマツホールディングスは不動産事業へ本格参入します。 おりづるタワーで行われた記者会見には、先月２０日にヒロマツホールディングスのグループ企業となった名古屋市が本社で賃貸事業や投資家への販売を行うディーシー・クリエイトなどが出席しました。 ヒロマツＨＤ 松田哲也会長「先行きがすごく不透明な時代ですし、変化や突拍子がないこと