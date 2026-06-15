売り上げランキングのボール部門はディスタンス系の人気ボールとツアーボールのボールが総合トップを争う状況が続いている。今週は1位がディスタンス系の『D-1』で、2位がツアーモデルの『プロV1』、そして3位が『プロV1x』と続いている。ボールの販売状況について、PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに取材した。【ランキング】トップ10をまとめて発表『D1』と『V1』が熾烈な首位争い！「もちろんツアーボールで言え