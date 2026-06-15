11人組グローバルボーイズグループ・INIが、「エンポリオ アルマーニ」2026年春夏メンズコレクション「ORIGINS」コラボレーションソング「Sand Castle」のスペシャルクリップをきょう15日に公式YouTubeで公開した。【写真】初の日本語・中国語訳を担当したシュウ・フェンファンINIとエンポリオ アルマーニによる今回のコラボレーションでは、「ORIGINS」の世界観から着想を得た楽曲とともに、ビジュアル・音楽・装いが一体とな