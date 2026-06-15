7月に新潟市で開かれる『NAMICS presents TGC 新潟 2026』を盛り上げようと6月14日、プレイベントが開かれました。この中で市民モデルの公開オーディションも行われ、本番に出演する6人が決まりました。 新潟市で初開催となる東京ガールズコレクションを前に、14日、開かれたプレイベント。 NGT48が華やかなオープニングを飾ったあとは、村重杏奈さんや希空さんなど人気モデルたちが登場。 五泉市や見附市産