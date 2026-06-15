国内最大とも言われる“トビシマカンゾウ”の群生地・新潟県佐渡市両津地区の大野亀で6月14日、離島留学している小中学生などが鬼太鼓や佐渡民謡を披露しました。 【鬼太鼓を披露した中学生】 「来年もカンゾウがいっぱい咲くようにと思って踊った」 【鬼太鼓を披露した中学生】 「文化も守れるのでうれしい」 【離島留学生を指導鷲崎鬼太鼓保存会野崎克裕 会長】 「練習して2年になるのかな。最初はものになるのかなとい