6月15日、FIFAワールドカップのグループリーグ初戦でオランダと対戦した日本は土壇場で追いつき、格上相手にドロー発進。早朝の試合に新潟県内からも熱い視線が注がれていました。 世界ランク18位の日本はグループリーグ初戦で世界ランク8位の強豪オランダと対戦しました。 前回大会ではクロアチアに敗れ、ベスト16に終わった日本。 そのクロアチアが2002年の日韓ワールドカップで