「ONEASIAWORLD」開催の発表会に出席したレスリング女子の藤波朱理。右は日本オリンピック委員会の小谷実可子常務理事＝15日、名古屋市9月開幕の愛知・名古屋アジア大会の組織委員会は15日、名古屋市中心部でメダリストと来場者が交流して大会の熱気や感動を共有するファンゾーン「ONEASIAWORLD（ワンアジアワールド）」を開催すると発表した。久屋大通公園で大会期間中の9月19日〜10月4日に催され、入場は無料。同市