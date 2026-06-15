デンマーク2部のオールボーBK加入内定の桐蔭横浜大FWンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（20）が15日、同キャンパスで会見を開いた。今年2月に練習参加し、獲得オファーを勝ち取った。28年のロス五輪世代がまた一人欧州へと挑戦する。サッカー部は退部するが、大学には籍を残したまま渡欧するという。世代別代表にも選出されているンワディケは、FC東京U―15深川出身で、修徳高を経て桐蔭横浜大に進学。ナイジェリア人の父を