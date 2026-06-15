取材に応じる日本維新の会の吉村代表＝15日午後、大阪府庁日本維新の会の吉村洋文代表（大阪府知事）は15日、看板政策「大阪都構想」の是非と、「副首都」構想関連法案に基づく「大阪都」への名称変更について、それぞれ別日程の住民投票で問うのも「選択肢としてある」と述べた。その場合、まず大阪市域を投票対象に都構想を問い、その後、府全域で名称変更を問うと想定される。府庁で記者団の質問に答えた。与党で協議中の関