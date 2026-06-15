ボートレースとこなめの開設73周年記念競走「G1トコタンキング決定戦」は15日、3日目が行われた。他艇を寄せつけなかった。鎌倉涼（37＝大阪）は3日目7Rのイン戦を的確な仕掛け＆ターンで危なげなく逃げ切った。「行き足の感じがいいのでスタートが決まっています。伸びの感じもいいけど、出足は初日の方がスムーズさがあったかな」待望のシリーズ初勝利で得点率は6.50までアップ。菊地孝平と並ぶ14位につけている。前検日