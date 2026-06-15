石川の環境に慣れるために羽咋市内で飼育されていたトキ10羽の放鳥が行われ、いしかわ動物園生まれの3羽も能登の空へと飛び立ちました。県は14日、新たに10羽のトキを放鳥したと発表しました。今回放鳥された10羽は、先月31日に放鳥された8羽とともに羽咋市に運ばれてきた後、周囲の環境に慣れるためケージで約2週間飼育されていました。 扉を開けトキが自然に飛び立つのを待つソフトリリース方式で実施となった