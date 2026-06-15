6月15日 発表 【拡大画像へ】 viviONは、新たなVTuberグループ「ゆうぎり高校」を設立し、運命メイナさん、天羅洲テラスさん、LN_へるぷ.exeさん、篠崎シャノンさん、宮霧りりいさんら5名のVtuberがデビューすることを明らかにした。 「ゆうぎり高校」は多彩な特技やスキル、そして尖った個性を持つ5人のメンバーが集まった、「おもしろければ、好きをつらぬけ！」をモットーと