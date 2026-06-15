6月13日（現地時間・以下同）から、オランダを公式訪問されている天皇皇后両陛下。16日までは王室の別邸・ヘット・アウデ・ロー城で過ごされている。「2006年、天皇ご一家がベアトリクス前女王のご招待で同国を訪問された際にも、このヘット・アウデ・ロー城で静養されました。両陛下は今回、非常に懐かしく感じ、ウィレム・アレキサンダー国王とマキシマ王妃の招待に感謝されているそうです」（皇室担当記者）14日夜には、サッカ