この週末、東海地方で水の事故が相次ぎ、名古屋市の庄内川では、13歳の男子中学生が死亡しました。実際、どのような場面で危険に気づけばいいのでしょうか？専門家に聞きました。 警察によりますと、14日午後3時半ごろ、岐阜県関市の板取川で「人が川の中に沈んだ」と目撃者の男性から110番通報がありました。 川底に沈んでいたシリア国籍の男性(23)が救助され、病院に搬送されましたが、約2時間後に死亡が確認され