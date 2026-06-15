【モデルプレス＝2026/06/15】キャスターの安藤優子が6月15日、自身のInstagramを更新。日本時間15日午前5時キックオフの「FIFAワールドカップ2026」日本対オランダ戦の前夜の夕飯を公開し、話題となっている。【写真】60代ベテランキャスター「贅沢なごちそう」W杯前日に“サクッと”用意した豪華食卓◆安藤優子、サクッとキッチン居酒屋アンドー公開安藤は「タンちゃんも雨の朝､いっしょにニッポン！応援！」と日本代表初戦を応