【モデルプレス＝2026/06/15】6人組ガールズグループ・IVE（アイヴ）のLIZ（リズ）が6月14日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、話題となっている。【写真】21歳KPOP美女「次元が違うスタイル」美脚全開ショートパンツ姿◆IVEリズ、ショートパンツ姿公開リズは「Sydney’s night」とつづり、シドニーにあるオペラハウスと思われる建物を背景に撮影した写真を公開。レザー調のアウターにインナー、ショートパンツ