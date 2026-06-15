高松北警察署 高松市のパチンコ店の男子トイレにあった財布を盗んだ疑いで、高松市の無職の男(37)が15日、窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年8月27日午後8時10分ごろ、パチンコ店の男子トイレにあった男性(48)の財布を盗み、現金2万円と運転免許証など4点を窃取した疑いが持たれています。 2025年9月1日に、男性が交番に「トイレに置き忘れた財布がなくなった」と届け出ていました。警察が防犯