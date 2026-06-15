ドル指数は低下、一時２１日線を下回る場面も＝ロンドン為替 ドル指数は低下している。週明けは、先週末終値99.747を下回って取引を開始した。14日に米国とイランが和平に関する覚書で合意したことが背景。有事のドル買いに巻き返しの動きでドル売りが広がった。東京午前に99.604まで反発も、その後は東京午後に99.384まで低下した。21日線（99.434）を下回り、6月5日以来のドル安水準となった。足元では下げ渋りも、小幅にと