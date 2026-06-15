ブライトーンは、デンマーク・Raidho Acousticsのフロアスタンディング型スピーカー「X2t」と、それをベースに開発された世界限定100ペアの「X2t-25th」を発売した。価格はX2t(ブラック/ホワイト)が4,235,000円、Xt2-25thは仕上げによって価格が異なり、ウォールナット・バールが4,785,000円、ミッドナイトブルーとエメラルドグリーンが5,335,000円。 なお、Raidho Aco