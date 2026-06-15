スポーツ報知評論家で現役時代は近鉄、西武などでプレーした金村義明氏が１５日、ＭＢＳラジオ「金村義明のええかげんにせぇ〜！」に出演。今季の交流戦でセ・リーグが３８勝６３敗４分けと大きく負け越している現状に「去年もそうやった」と振り返り「やっぱりＤＨ制は慣れも必要でしょうね。阪神の場合、もっと他に打てるやついるやろうと」と苦戦が続く要因について語り始めた。特に阪神は交流戦のＤＨ打率が敵地の９試合で