バツイチ夫の面会日、いつもと変わらず笑顔で送り出していた妻。良い奥さんでいようとする姿、健気ですよね。でも、帰宅予定の時間を過ぎても夫と連絡が取れない…そりゃ不安になりますよね!?夫にいったい何があったのか、気になりすぎて続きが止められない展開です。>>【まんが】前妻への嫉妬が止まらない(ウーマンエキサイト編集部)