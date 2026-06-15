世界中がサッカーの熱気に包まれる中、「ワールドカップの試合開始が遅く、長く飲んでしまった」と話す男が飲酒運転の疑いで逮捕されました。警察によりますと15日午前6時半ごろ、福岡・桂川町で軽乗用車が乗用車に衝突する事故が発生しました。駆けつけた警察が追突された乗用車の運転手から酒のにおいがするのに気づき、呼気を調べたところ、基準値のおよそ5倍のアルコールが検出されたということです。警察は、運転していた男を