最近の日本の経済団体による訪中計画日本商工会議所が、21〜24日の日程で8年ぶりに北京に単独の訪中団を派遣することが15日、関係者への取材で分かった。1月に日中経済協会や経団連など3団体トップによる代表団の北京訪問が延期になったことを受け企画した。日中関係の悪化が長期化する中、経済交流を通じた対話の窓口を絶やさないようにする狙い。日商の訪中団は、22日から26日まで北京で開かれる「中国国際サプライチェーン