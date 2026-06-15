米イラン双方が戦闘終結に向けた覚書に合意したことを受け、記者団の質問に答える高市首相＝15日、ローマ（代表撮影・共同）【ローマ共同】高市早苗首相は15日、米国とイランの戦闘終結に向けた覚書の合意を受け、英国、フランス、ドイツ、イタリアの4カ国首脳が発出した共同声明に参加すると表明した。訪問先のイタリアで記者団の取材に答えた。共同声明は封鎖状態が続くホルムズ海峡の航行の自由確保に向けた機雷掃海任務への