米国とイランが戦闘終結に向けた協議で合意が成立したと発表したことを受け、与野党から１５日、歓迎の声が相次いだ。政府に対しては、国民生活や経済への影響を緩和するため全力を尽くすよう促す主張が目立った。自民党の小野寺五典・税制調査会長は、党本部で記者団に「第一歩としては大変有効だ。ホルムズ海峡をはじめ、物流の滞りを回復することが国民生活にとって一番重要だ」と述べた。日本維新の会の中司幹事長は記者団