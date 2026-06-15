お笑いコンビ・千鳥の大悟（４６）が１５日、都内で綾瀬はるか（４１）とＷ主演を務めた映画「箱の中の羊」の大ヒット御礼舞台あいさつを、共演の耼木里夢（１０）、是枝裕和監督（６４）らと行った。大悟は冒頭「日本−オランダ戦は引き分けになって良かったですね」と、サッカーＷ杯北中米大会に言及し「皆さん早起きして眠いだろう中、来てくださりありがとうございます」と頭を下げた。ＭＣから、相方・ノブから映画