お笑いコンビ千鳥の大悟さん、耼木里夢さん、田中泯さん、是枝裕和監督が6月15日、映画『箱の中の羊』大ヒット御礼舞台挨拶に登壇しました。【写真を見る】【 千鳥・大悟 】自身の出演作品を?父ちゃん母ちゃんは「三回目を観に行く」??相方・ノブはアメリカでサッカーＷ杯観てる?『国宝』出演俳優からも演技大絶賛大悟さんと綾瀬はるかさんがダブル主演をつとめる本作は、先日行われた第78回カンヌ国際映画祭の最高賞「パ