人々の善意のもとに集められる、赤い羽根共同募金。北海道共同募金会で、1億8000万円もの金額が使途不明になっていることが分かりました。北海道共同募金会は午後2時から会見を行い、経緯を説明しました。北海道共同募金会・瀬尾英生会長：職員による横領が疑われる事案が発生しました。現時点では、今年度の資金が約1億8000万円不足している計算になる。問題発覚の契機となったのは2026年2月。事務局長の所得税法違反の疑いで国税