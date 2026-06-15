是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」大ヒット御礼舞台あいさつが15日、東京・TOHOシネマズ六本木ヒルズで行われた。この日は、観客との質疑応答の時間が設けられ、観客の男性から同監督とダンサーで俳優の田中泯（81）に「私の先輩と後輩。私が3年生の時に、監督が1年生で入学して来られた。同じ高校の先輩、後輩ということでやりやすかったこと、やりにくかったことは？」と質問が飛び、2人の意外な関係が明らかになった