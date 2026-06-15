DEAN & DELUCA（ディーンアンドデルーカ）は、2026年6月16日から夏の定番アイテム「メッシュトートバッグ」の限定色"ターコイズ"を、マーケット店舗・カフェ店舗・公式オンラインストアで発売します。デイリーにもレジャーにも活躍する2サイズ展開澄み渡る夏空を思わせる爽やかなターコイズカラーに、ライトグレーの持ち手を合わせた涼やかな配色がポイントです。透け感のあるポリエステルメッシュ素材で、夏のお出かけやコー