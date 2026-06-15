【主婦の友社110周年記念キャンペーン第2弾】 期間：6月30日23時59分まで □「主婦の友社110周年記念キャンペーン第2弾」のページ 【拡大画像へ】 主婦の友社は、Amazonにて「主婦の友社110周年記念キャンペーン第2弾」を開催している。期間は6月30日23時59分まで。 本キャンペーンは、同社の創業110周年を記念して実施されるもの。実用書、絵本、児童書、