フードエッセイストの平野紗季子さんが代表を務める菓子ブランド「(NO) RAISIN SANDWICH（ノーレーズンサンドイッチ）」。2026年6月16日から7月6日までの期間、セブン-イレブン（世田谷・品川エリア限定）でコラボ商品を販売します。「ふわふわ」ではなく「ふあふあ」なこだわり食感"レーズンとそれ以外のサンド菓子"をコンセプトに、風味・食感・余韻を大切にしたお菓子を販売している、(NO) RAISIN SANDWICH。オンラインショップ