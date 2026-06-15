6月15日、Bリーグの各クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて選手やコーチの契約情報を発表した。 千葉ジェッツは、原修太との契約継続を発表。2015年から千葉J一筋でプレーする32歳のベテランが、Bプレミア初年度となる2026－27シーズンもチームに残留することになった。熊本ヴォルターズは、B2アシスト王の経験を持つ石川海斗と契約を継続。2027ᦁ