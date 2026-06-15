NBAファイナル2026は、ニューヨーク・ニックスが53年ぶりの戴冠を成し遂げて幕を閉じた。 だが、感傷に浸る時間は長くない。王者の決定は、同時にシーズン終了を告げる。全30球団は再び同じスタートラインに立つことになるが、その現在地には明確なグラデーションがある。王座奪還を狙う全盛期のチームもあれば、再建期の中でプレーオフ進出を目指すチームもある。