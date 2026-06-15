今年2月に岡山市東区で行われた西大寺会陽の宝木（しんぎ）争奪戦で2人が死亡した事故を受け、新たな動きです。関係者による会議が開かれ、来年も祭りを開催する方針を固めた一方で、宝木争奪戦の実施については今後、検討していくことが分かりました。 【写真を見る】裸祭り「西大寺会陽」奉賛会の役員会で来年の開催方針決めるも “宝木争奪戦” は今後検討2人が死亡した事故受け【岡山】 西大寺会陽を主催する奉賛会の役