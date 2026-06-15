香川県まんのう町にある日本最大級の農業用のため池「満濃池」で、田植えシーズンの到来を告げる“ゆる抜き”が行われました。 【写真を見る】初夏の風物詩まんのう町のため池「満濃池」で田植えシーズン到来告げる “ゆる抜き”毎秒5トンの水が勢いよく【香川】 満濃池の“ゆる抜き”は、香川県の2市3町に田植え用の水を放流する初夏の風物詩です。 取水塔のハンドルを回して「ゆる」と呼ばれる取水栓を抜くと