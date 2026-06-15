2026年6月14日、高級車を複数所有しているYouTuber・あま猫が自身のYouTubeチャンネルを更新。 （関連：【画像あり】「凹んじゃうんですけど」大粒の雹（ひょう）に打たれた「日産GT-R（R35型）」） あま猫は「レクサスIS500」、「日産GT-R（R35型）」、「ランボルギーニ・ウルス」、「スバルWRX」、「ホンダNSX（NA1）」、「マクラーレン750Sスパイダー」、「フェラーリ F355 ベルリネッタ」、「ラ