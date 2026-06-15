ロックスター、矢沢永吉さんの姿を色の違う稲を使って水田に描く、岡山県美作市で恒例となっている「永ちゃん田んぼ」についてです。 【写真を見る】「矢沢ファンのみんなが力をあわせて」今年も “永ちゃん田んぼ” の田植えに約70人が駆けつけて【岡山・美作市】 地元有志と県の内外から訪れたファンが、きのう（14日）田植えを行いました。 （永ちゃんコール） 矢沢永吉さんの名曲の数々が響き渡る中、苗が植え