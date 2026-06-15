強靭な肉体を披露した。北中米ワールドカップに臨むポルトガル代表は、アメリカのフロリダ州・マイアミでベースキャンプを張り、トレーニングを行なっている。現地６月17日にDRコンゴとの初戦を迎えるなか、14日にルベン・ディアスが、自身のインスタグラムを更新。「ビタミン」と綴り、プールのような場所で水着を着用し、上半身裸で撮影した５枚の画像をアップロードし、鍛え上げられた鋼のような筋肉を公開した。