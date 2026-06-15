ロナルド・クーマン監督が率いるオランダ代表は現地６月14日、北中米Ｗ杯のグループＦ第１節で日本代表とダラス・スタジアムで対戦した。スコアレスで迎えた50分にフィルジル・ファン・ダイクのヘッド弾で先制したオランダは、その７分後に中村敬斗に鋭い一撃を決められて追いつかれるも、64分にクリセンシオ・サマービルが狙いすました左足シュートを流し込んで勝ち越す。しかし、88分にセットプレーから最後は鎌田大地にネ