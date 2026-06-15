【その他の画像・動画等を元記事で観る】 羊文学が、6月13日に『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のグランドセレモニーで披露した新曲「Dogs」（Netflixシリーズ『九条の大罪』主題歌）のパフォーマンス映像がYouTubeにて公開された。 ■羊文学は『MAJ』にて2年連続での2冠達成という快挙を達成 羊文学は、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて授賞式が行われた、国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPA