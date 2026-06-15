【その他の画像・動画等を元記事で観る】 tuki.の特別番組『Venue101 Presents tuki.』が、6月27日23時からNHK総合で放送される。 ■初めてのライブとなった武道館公演やアジアツアー、サプライズで行った卒業ライブなどに密着 2023 年にリリースした『晩餐歌』で瞬く間に日本の音楽シーンを席巻した、現役高校生シンガーソングライターtuki.。 素顔を隠しながら活動するスタイルにより何か