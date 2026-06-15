【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、初のドーム公演『2026-27 BABYMONSTER WORLD TOUR [CHOOM] IN JAPAN SPECIAL LIVE AT KYOCERA DOME OSAKA』のために撮り下ろしたキービジュアルポスター第2弾を公開した。 初ドーム公演は9月22・23日に京セラドーム大阪で開催 先週公開された第1弾に続き、今回公開された第2弾でも夏らしいホワイトの衣装に身を包み、BABYMONSTERだけ