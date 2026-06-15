フロンティアインターナショナル [東証Ｇ] が6月15日大引け後(18:45)に決算を発表。26年4月期の連結経常利益は前の期比66.4％増の21億円に拡大し、27年4月期は前期比0.1％増の21.1億円とほぼ横ばい見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を65円→70円(前の期は1→2の株式分割前で99円)に増額し、今期も前期比3円増の73円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の