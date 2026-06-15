15日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比60円安の6万9340円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万9317.5円に対しては22.50円高。出来高は2966枚となっている。 TOPIX先物期近は4006.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.90ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69340