長引く物価高の影響を受け、県内の各市町村では商品券の発行や水道基本料金の減免などさまざまな対策が取られています。阿賀野市では、生活を支援しようと商品券を配布します。 こちらは、阿賀野市独自の生活応援商品券『ごずっちょ商品券』です。 ■髙橋泉アナウンサー 「阿賀野市では、今日から市民を対象とした商品券の配布が始まりました。朝から引き換え券を持った人が多く訪れています。」 市