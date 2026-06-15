15日(月)は、雲の多い天気でムシ暑くなりました。不安定な空模様で急に雨が強く降ったところもありました。 さて、16日(火)は安定した空模様になりそうです。 ◆16日(火)午前9時の予想天気図 日本海に中心を持つ高気圧に覆われるため、県内は一日を通してよく晴れる見込みです。この日差しで日中は暑くなりそうです。 ◆16日(火)の予想最高気温 27℃前後のところが多く、今日と同じくらいかやや高いでしょう。