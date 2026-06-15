200年以上の歴史を持つ柏崎市の夏の風物詩『えんま市』が14日から始まり、多くの人でにぎわっています。 新潟三大高市(たかまち)のひとつにも数えられる『えんま市』。名前の由来となる「えんま堂」がある本町通りを中心とした約2kmの通りに約400軒の露店が出店し、初日の14日(日)は約15万人が訪れました。 ■来訪者 「(Q.いま何を食べている？)レインボーアイス。冷たくておいしい。」 ■来訪者 「(Q.え