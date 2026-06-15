サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会のグループF第1戦で日本がオランダと2-2で引き分けたことについて、中国人作家でスポーツコラムニストの張佳瑋（ジャン・ジアウェイ）氏は「漫画ではこんな展開にはならなかった」との論評記事を発表した。15日に行われた試合は、後半5分にオランダがファン・ダイクのヘディングシュートで先制するも、同12分に日本が中村敬斗のミドルシュートで同点に追い付く。同19分にはサマー