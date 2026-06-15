茂木外相は、イランのアラグチ外相と電話会談し、ペルシャ湾にとどまる日本関係の船舶が一刻も早く通過できるよう改めて強く働きかけました。電話会談で茂木外相は、アメリカとイランが戦闘終結の覚書の合意に至ったことを歓迎しました。その上で、「今回の覚書が着実に実施され、イランの核問題などについて最終的な合意が一日も早く実現することが最も重要」だとして、日本も建設的な役割を果たしていく考えを強調したということ